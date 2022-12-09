Персональные данные клиентов "Вкусвилла" утекли в Сеть

Ретейлер "Вкусвилл" признал, что в компании действительно произошла утечка персональных данных клиентов. Там заверили, что полные данные банковских карт не были слиты в Интернет, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сети магазинов.

Эти заявления последовали за появившейся в телеграм-каналах информацией, что номера телефонов, адреса электронной почты клиентов "Вкусвилла", а также даты заказов и доставки, суммы покупок и последние четыре цифры номеров банковских карт утекли в Сеть.

"Об утечке стало известно в ночь с 8 на 9 декабря 2022 года. Наши специалисты самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры для исправления ситуации. К третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и адреса электронной почты, даты и суммы заказов и последние четыре цифры номера банковской карты", — подтвердили во "Вкусвилле", заверив, что в компании продолжается расследование инцидента.