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9 декабря, 21:58

Аргентина победила Нидерланды на ЧМ-2022 и вышла в полуфинал

Сборная Аргентины одержала победу над командой Нидерландов на ЧМ-2022 и вышла в полуфинал. Матч состоялся на Национальном стадионе в Лусаиле.

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счётом 2:2. От аргентинцев мячи забили Науэль Молина (35-я минута) и Лионель Месси (73, с пенальти). А от команды Нидерландов — дважды Ваут Вегхорст (83, 90+11). Затем Аргентина взяла верх в серии пенальти, доведя счёт до 4:3.

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В полуфинале ей предстоит встретиться с командой Хорватии. Матч состоится 13 декабря также в Лусаиле.

Напомним, сборная Хорватии обыграла команду Бразилии в четвертьфинале со счётом 4:2, победителя также удалось определить только по итогам послематчевых пенальти.

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Twitter / FIFAWorldCup

Андрей Григорьев

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