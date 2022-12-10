Аргентина победила Нидерланды на ЧМ-2022 и вышла в полуфинал

Сборная Аргентины одержала победу над командой Нидерландов на ЧМ-2022 и вышла в полуфинал. Матч состоялся на Национальном стадионе в Лусаиле.

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счётом 2:2. От аргентинцев мячи забили Науэль Молина (35-я минута) и Лионель Месси (73, с пенальти). А от команды Нидерландов — дважды Ваут Вегхорст (83, 90+11). Затем Аргентина взяла верх в серии пенальти, доведя счёт до 4:3.

В полуфинале ей предстоит встретиться с командой Хорватии. Матч состоится 13 декабря также в Лусаиле.