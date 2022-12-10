Аргентина победила Нидерланды на ЧМ-2022 и вышла в полуфинал
Сборная Аргентины одержала победу над командой Нидерландов на ЧМ-2022 и вышла в полуфинал. Матч состоялся на Национальном стадионе в Лусаиле.
Основное время и два дополнительных тайма завершились со счётом 2:2. От аргентинцев мячи забили Науэль Молина (35-я минута) и Лионель Месси (73, с пенальти). А от команды Нидерландов — дважды Ваут Вегхорст (83, 90+11). Затем Аргентина взяла верх в серии пенальти, доведя счёт до 4:3.
В полуфинале ей предстоит встретиться с командой Хорватии. Матч состоится 13 декабря также в Лусаиле.
Напомним, сборная Хорватии обыграла команду Бразилии в четвертьфинале со счётом 4:2, победителя также удалось определить только по итогам послематчевых пенальти.
Twitter / FIFAWorldCup