Небензя: Российской военной промышленности не нужна чья-либо помощь
Военной промышленности России не нужна чья-либо помощь. Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Он заверил, что ВПК России в состоянии самостоятельно справиться с поставленными задачами.
"Российский ВПК способен справиться с любыми задачами, и ни в чьей помощи мы не нуждаемся", — сказал Небензя.
"Бывшие западные партнёры" России, отметил Небензя, на заседании СБ ООН "предсказуемо будут пытаться сместить акцент, например, на необоснованные утверждения о якобы осуществляемых военных поставках из Ирана в Россию". При этом, как отметил постпред, Москва и Тегеран неоднократно опровергали такие утверждения. Он также указал на то, что украинского ВПК практически не существует, за него работают ВПК западных стран.
Ранее Лайф писал, что Небензя покинул зал СБ ООН, не желая выслушивать "желчное красноречие" постпреда Украины. Российский дипломат припомнил Сергею Кислице оскорбительный пост в "Твиттере".
ТАСС / JUSTIN LANE