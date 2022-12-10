Небензя: Российской военной промышленности не нужна чья-либо помощь

Военной промышленности России не нужна чья-либо помощь. Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Он заверил, что ВПК России в состоянии самостоятельно справиться с поставленными задачами.

"Российский ВПК способен справиться с любыми задачами, и ни в чьей помощи мы не нуждаемся", — сказал Небензя.

"Бывшие западные партнёры" России, отметил Небензя, на заседании СБ ООН "предсказуемо будут пытаться сместить акцент, например, на необоснованные утверждения о якобы осуществляемых военных поставках из Ирана в Россию". При этом, как отметил постпред, Москва и Тегеран неоднократно опровергали такие утверждения. Он также указал на то, что украинского ВПК практически не существует, за него работают ВПК западных стран.