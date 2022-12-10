"Нож в спину": В Польше заявили о "предательстве" со стороны ЕС

В разгар конфликта на Украине Евросоюз "вонзил нож в спину" Польше. Об этом заявил бывший министр финансов этой страны Тадеуш Косьчиньский в интервью британскому изданию The Daily Express.

Еврокомиссия сначала одобрила пострадавшей от пандемии коронавируса Польше транш на сумму более 35 миллиардов евро, а затем глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Варшава получит эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в Брюсселе.

"Сейчас не время для этого, так как идёт борьба, мы помогаем соседям (Украине. — Прим. ред.) в этой борьбе не за то, чтобы ЕС начал всаживать нож нам в спину", — заявил Косьчиньский.

Политик считает, что такую политику можно расценивать как предательство со стороны ЕС. По его словам, сейчас Евросоюз должен не вести дискуссии, а просто "давать деньги" Варшаве. Разозлившийся Косьчиньский также припомнил ЕК "пару миллионов беженцев" с Украины и взлетевшие цены на энергоносители.