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9 декабря, 23:19

"Нож в спину": В Польше заявили о "предательстве" со стороны ЕС

Экс-глава Минфина Польши Косьчиньский: ЕС вонзил нож в спину

В разгар конфликта на Украине Евросоюз "вонзил нож в спину" Польше. Об этом заявил бывший министр финансов этой страны Тадеуш Косьчиньский в интервью британскому изданию The Daily Express.

Еврокомиссия сначала одобрила пострадавшей от пандемии коронавируса Польше транш на сумму более 35 миллиардов евро, а затем глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Варшава получит эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в Брюсселе.

"Сейчас не время для этого, так как идёт борьба, мы помогаем соседям (Украине. — Прим. ред.) в этой борьбе не за то, чтобы ЕС начал всаживать нож нам в спину", — заявил Косьчиньский.

Политик считает, что такую политику можно расценивать как предательство со стороны ЕС. По его словам, сейчас Евросоюз должен не вести дискуссии, а просто "давать деньги" Варшаве. Разозлившийся Косьчиньский также припомнил ЕК "пару миллионов беженцев" с Украины и взлетевшие цены на энергоносители.

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Ранее Лайф писал, что Польша отказалась идти на уступки Еврокомиссии ради финансовой поддержки. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда.

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Wikipedia / User:MateuszEs

Арина Родионова

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