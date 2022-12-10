Небензя предупредил поставщиков оружия Украине о последствиях

Те страны, которые поставляют оружие Украине и помогают её армии, столкнутся с правовыми последствиями. Об этом предупредил постпред России Василий Небензя на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности ООН.

"Мы внимательно фиксируем все подобные преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия", — сказал Небензя на этой встрече.

Он подчеркнул, что Россия отслеживает и уничтожает поставленную Украине военную технику. Её на складах западных стран становится всё меньше, отметил постпред.

"В последнее время Вашингтон и его союзники пытаются активно работать с третьими странами, покупая у них вооружения и военное оборудование и поставляя его Украине", — сказал дипломат.

Также он указал и на другую проблему: поставляемое Украине оружие попадает в руки преступных группировок, "расползается по всему миру".