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Регион
Опубликовано 9 декабря 2022, 23:11
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Небензя предупредил поставщиков оружия Украине о последствиях

Те страны, которые поставляют оружие Украине и помогают её армии, столкнутся с правовыми последствиями. Об этом предупредил постпред России Василий Небензя на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности ООН.

"Мы внимательно фиксируем все подобные преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия", — сказал Небензя на этой встрече.

Он подчеркнул, что Россия отслеживает и уничтожает поставленную Украине военную технику. Её на складах западных стран становится всё меньше, отметил постпред.

"В последнее время Вашингтон и его союзники пытаются активно работать с третьими странами, покупая у них вооружения и военное оборудование и поставляя его Украине", — сказал дипломат.

Также он указал и на другую проблему: поставляемое Украине оружие попадает в руки преступных группировок, "расползается по всему миру".

Небензя: Россия продолжит удары по инфраструктуре Украины, используемой в военных целях
Небензя: Россия продолжит удары по инфраструктуре Украины, используемой в военных целях

Как рассказывал Лайф, на этой встрече Небензя также заявил, что военной промышленности России не нужна чья-либо помощь. ВПК РФ в состоянии самостоятельно справиться с поставленными задачами.

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Telegram / Russiaun

Андрей Григорьев
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