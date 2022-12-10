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9 декабря, 23:59

В России введут штраф за отказ от полёта в последнюю минуту

Авиакомпания "Россия" введёт штраф с отказавшихся лететь после закрытия дверей

Авиакомпания "Россия" планирует начать штрафовать пассажиров, которые отказываются лететь без уважительной причины после закрытия дверей транспортного средства и объявления готовности к вылету. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

"Вынужденная мера вводится в связи с участившимися отказами, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты", — говорится в сообщении.

Представители перевозчика также объяснили, что из-за подобных случаев репутация компании подвергается риску, теряется доверие других пассажиров. Утверждается, что компенсация за снятие нежелающих лететь с рейса даст компании возможность не повышать тарифы в связи с сопутствующими расходами за дополнительное время на использование трапа, буксировку самолёта, работу вспомогательной силовой установки, дополнительное топливо, а также снятие багажа и повторный досмотр транспортного средства.

Перевозчик уточняет, что отказаться от полёта без финансового риска пассажир может не только до закрытия дверей, но и после, если его жизни и здоровью угрожает опасность.

В России удвоилось количество "чистых" импортных самолётов

В России удвоилось количество "чистых" импортных самолётов

Ранее Лайф писал, что американские и европейские авиакомпании увеличили расходы на топливо из-за облёта России. Air France-KLM и другим европейским авиаперевозчикам приходится облетать РФ через Казахстан и Монголию при маршруте до Японии, а это плюс несколько часов к длительности перелётов. А британская компания Virgin Atlantic, например, отказалась от рейсов в Гонконг из-за закрытого воздушного пространства.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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