Журналист раскрыл "печальную правду" об украинских беженцах в Британии

В Великобритании растёт число бездомных украинских беженцев. Причина — разрыв между ними и принимающей стороной. Такое мнение высказал британский журналист и телеведущий Пит Прайс в материале для Liverpool Echo. Он отметил, что эта проблема рискует в скором времени только усугубиться. В числе прочего конфликты с украинцами возникают на фоне роста стоимости жизни, а также из-за культурных различий.

"Есть всевозможные проблемы, о которых я слышал, в том числе несоблюдение надлежащих домашних правил и личные конфликты. Шесть месяцев — это долгий срок для незнакомцев в вашем доме", — заявил Прайс.

По словам журналиста, бытует мнение, что программа "Дома для Украины" может окончательно перестать существовать на фоне массовых выселений беженцев из предоставленного жилья. Многие добросердечные люди поддались сиюминутному порыву, не обдумав последствия. Из-за этого четверть принимающих не хотят участвовать в программе дольше полугода.