В Калуге начали мироточить четыре иконы

Священники и прихожане Свято-Успенского Шаровкина монастыря в Калуге заметили, что в храме Жён-Мироносиц замироточили иконы великомученицы Екатерины, великомученика и целителя Пантелеимона, преподобного Сергия Радонежского и Серафима Саровского.

Клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко объяснил, что этот факт ещё подлежит засвидетельствованию. Вместе с тем он отметил, что такое явление — это знак.

"Это может быть как какое-то божье благословение, так и предостережение. То есть господь может через эти иконы, из которых миро истекает, нас от чего-то предостерегать. Может быть, он указывает нам на какие-то наши прегрешения и неправильные действия и предостерегает", — рассказал телеканалу "360" Савченко.

Он добавил, что подлинные мироточения могут знаменовать как радостные, так и трагические события. А их масштаб разнится от локального, касающегося определённого региона, монастыря или храма, до глобального.

Как передаёт телеканал, при засвидетельствовании факта "икону открывают, протирают насухо, осматривают и следят, начнётся ли мироточение снова". Православный блогер, иерей Святослав Шевченко добавил, что для этого епархия может направлять в обитель "специально созданную комиссию из нескольких духовно опытных человек". И если факт чуда доподлинно установлен — с помощью наблюдения, видеофиксации, — тогда управляющий епархией учреждает богослужения у этих святынь.