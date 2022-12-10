Врач дала совет, как научиться легче переносить холод
Иммунолог Шуппо посоветовала для привыкания к холоду закаляться в криокамерах
Тем, кому в морозную погоду особо некомфортно, можно исправить эту ситуацию при помощи закаливания. Такой совет дала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Как подчеркнула врач, закаливание способствует также сопротивляемости вирусам. Лучшим способом медик считает медицинский, то есть криотерапию в криокапсуле.
Как рассказала Шуппо в интервью "Прайму", криотерапия повышает уровень защитных сил организма за счёт кратковременного взаимодействия с экстремальным холодом и укрепляет иммунитет. Врач посоветовала пройти десять сеансов. Это, по словам медика, равносильно двум годам закаливания традиционным способом. Кроме того, добавила она, лучше переносить мороз помогают жиры в рационе. Животный жир в целом необходим человеку для выработки энергии. Шуппо отметила, что восприимчивость к низким температурам определяет щитовидная железа. При её патологии — гипотиреозе или скрытой гипофункции — "человек испытывает мерзлявость". Это говорит о недостаточной выработке гормонов. А провоцируют такие проблемы в том числе недосыпание и хронический стресс, они бьют по надпочечникам, которые должны вырабатывать адреналин, кортизол, кортикостерон.
"Когда надпочечники устают на фоне длительного стресса, нормальные гормоны не вырабатываются, а щитовидная железа имеет тесную связь с надпочечниками и первой начинает сбоить. В этом случае адаптация к холоду будет нарушена", — предупреждает медик.
Ранее Лайф писал, что врач Билибина назвала симптомы холодовой аллергии. Среди мер профилактики недуга — избегание холода, переезд в регион с более мягким климатом, тёплая одежда, обработка кожи специальными кремами от мороза.
Freepik