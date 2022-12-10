Маск раскрыл в Twitter заговор против Трампа

Несмотря на то что страницу экс-президента США Дональда Трампа в Twitter заблокировали после штурма Капитолия его сторонниками, на самом деле в администрации соцсети готовились к этому задолго до тех событий. Об этом заявил журналист Мэтт Тайбби со ссылкой на внутренние документы Twitter.

Это уже не первая его публикация о внутренней кухне компании. Новый владелец Twitter миллиардер Илон Маск ранее пообещал её основателю Джеку Дорси раскрывать информацию о том, что творилось там прежде.

В новой публикации, основанной на полученных данных, Тайбби пишет, что, "хотя основная часть внутренних дебатов, которые привели к запрету [аккаунта] Трампа, произошла после беспорядков в Капитолии 6 января, интеллектуальная основа для этого шага была заложена в предшествовавшие этим событиям месяцы".

По его информации, руководство Twitter ещё в октябре 2020 года создало специальный канал, где обсуждало возможность блокировки высокопоставленных американских политиков.

"Завершив блокировку Трампа, руководство Twitter приступило к обработке новой власти. Они готовились заблокировать будущих президентов и администрации Белого дома — возможно, даже Джо Байдена", — рассказал журналист.