Маск раскрыл в Twitter заговор против Трампа
Журналист Тайбби: Twitter готовил блокировку Трампа задолго до штурма Капитолия
Несмотря на то что страницу экс-президента США Дональда Трампа в Twitter заблокировали после штурма Капитолия его сторонниками, на самом деле в администрации соцсети готовились к этому задолго до тех событий. Об этом заявил журналист Мэтт Тайбби со ссылкой на внутренние документы Twitter.
Это уже не первая его публикация о внутренней кухне компании. Новый владелец Twitter миллиардер Илон Маск ранее пообещал её основателю Джеку Дорси раскрывать информацию о том, что творилось там прежде.
В новой публикации, основанной на полученных данных, Тайбби пишет, что, "хотя основная часть внутренних дебатов, которые привели к запрету [аккаунта] Трампа, произошла после беспорядков в Капитолии 6 января, интеллектуальная основа для этого шага была заложена в предшествовавшие этим событиям месяцы".
По его информации, руководство Twitter ещё в октябре 2020 года создало специальный канал, где обсуждало возможность блокировки высокопоставленных американских политиков.
"Завершив блокировку Трампа, руководство Twitter приступило к обработке новой власти. Они готовились заблокировать будущих президентов и администрации Белого дома — возможно, даже Джо Байдена", — рассказал журналист.
Ранее Лайф писал о том, что Маск передал Тайбби внутренние документы, из которых стало известно о давлении властей США на сервис микроблогов. К примеру, представители Демократической партии регулярно заставляли руководство соцсети удалять различные посты, а после скандала с ноутбуком сына президента Хантера Байдена компания всячески скрывала ссылки с разоблачающими данными.
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