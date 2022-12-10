"Настоящий мужчина": В Хабаровске школьник вытащил истерзанную собаку из мусорной ловушки

В Хабаровске школьник спас истерзанную собаку, которая упала в люк, забитый мусором. Как пишет ИА AmurMedia, это случилось на Краснореченской улице.

Несчастное животное, очевидно, довольно долго пробыло в этой ловушке, так как успело примёрзнуть к стенам люка и получить обморожение. Жалобное скуление услышал проходивший мимо школьник. Мальчик долго звал на помощь. Откликнулись зоозащитники, которые без сотрудников МЧС извлекли пса.

На шее животного оказался ошейник, на теле — свежие следы от зубов. Вероятно, на собаку напали бездомные псы. Найдёныша назвали Джеком и отвезли в приют, чтобы избавить его от ран. Они оказались хоть и серьёзными, но не смертельными.

"Настоящий мужчина. Он бился за неё до последнего", — отметили зоозащитницы, снимая место происшествия и самого школьника на видео.