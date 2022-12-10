Обама рассказал, какой визит не забудет никогда
Побывавший в Хиросиме Обама призвал стремиться к безъядерному миру
Мир должен стремиться к абсолютному уничтожению ядерного оружия, заботясь о будущих поколениях. Такое заявление сделал бывший президент Америки Барак Обама, обращаясь по видеосвязи к участникам Первой конференции Международной группы за мир без ядерного оружия, которая открылась в Хиросиме.
"Ради наших потомков мы должны стремиться к миру, свободному от ядерного оружия", — приводит слова Обамы агентство Kyodo.
Он рассказал, что никогда не забудет визит в Хиросиму в мае 2016 года. По словам бывшего американского лидера, тогда укрепилась его приверженность снижению угрозы ядерного оружия во всём мире.
К участникам конференции также обратился премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он выразил желание увидеть в дальнейшем конкретные результаты по итогам встречи, которые также будут учитывать неспокойную обстановку в мире. Политик хотел бы дожить до момента, когда ядерное оружие будет повсеместно запрещено.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц признал факт того, что Россия не угрожает миру применением ядерного оружия. По его словам, Берлин готов обсуждать с Москвой тему контроля над вооружением.
ТАСС / Philip Davali