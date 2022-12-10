Обама рассказал, какой визит не забудет никогда

Мир должен стремиться к абсолютному уничтожению ядерного оружия, заботясь о будущих поколениях. Такое заявление сделал бывший президент Америки Барак Обама, обращаясь по видеосвязи к участникам Первой конференции Международной группы за мир без ядерного оружия, которая открылась в Хиросиме.

"Ради наших потомков мы должны стремиться к миру, свободному от ядерного оружия", — приводит слова Обамы агентство Kyodo.

Он рассказал, что никогда не забудет визит в Хиросиму в мае 2016 года. По словам бывшего американского лидера, тогда укрепилась его приверженность снижению угрозы ядерного оружия во всём мире.

К участникам конференции также обратился премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он выразил желание увидеть в дальнейшем конкретные результаты по итогам встречи, которые также будут учитывать неспокойную обстановку в мире. Политик хотел бы дожить до момента, когда ядерное оружие будет повсеместно запрещено.