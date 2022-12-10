В Японии увидели плюс для России от санкций

Санкции, введённые против России, спровоцируют рост цен на энергоносители и в перспективе увеличат зависимость развивающихся стран от её поставок. Об этом говорится в статье японского издания Nihon Keizai.

"В условиях дефицита Азии осталось лишь обратиться за помощью к Москве — как бы инициаторы ограничений ни хотели обратного", — отмечает автор материала.

Представитель Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам Ютака Сиракава объяснил, что после 2027 года, когда глобальные поставки энергоносителей вырастут, спрос превысит предложение. Количество развивающихся стран, которые будут активно сближаться с Москвой и Пекином из-за антироссийских санкций, увеличится.

Как ранее писал Лайф, МИД Японии заявил, что потолок цен на нефть из РФ является временной мерой. А дата следующего возможного пересмотра предельной стоимости пока не определена.