В Японии увидели плюс для России от санкций
Nihon Keizai: Азия станет более зависимой от России из-за роста цен на энергоресурсы
Санкции, введённые против России, спровоцируют рост цен на энергоносители и в перспективе увеличат зависимость развивающихся стран от её поставок. Об этом говорится в статье японского издания Nihon Keizai.
"В условиях дефицита Азии осталось лишь обратиться за помощью к Москве — как бы инициаторы ограничений ни хотели обратного", — отмечает автор материала.
Представитель Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам Ютака Сиракава объяснил, что после 2027 года, когда глобальные поставки энергоносителей вырастут, спрос превысит предложение. Количество развивающихся стран, которые будут активно сближаться с Москвой и Пекином из-за антироссийских санкций, увеличится.
Как ранее писал Лайф, МИД Японии заявил, что потолок цен на нефть из РФ является временной мерой. А дата следующего возможного пересмотра предельной стоимости пока не определена.
Напомним, в декабре вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. А ещё она будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок 60 долларов за баррель на российское чёрное золото.
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