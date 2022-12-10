Президент Туркменистана поставил Россию на первое место в списке союзников

Взаимоотношения Туркменистана с Российской Федерацией носят стратегический характер. Уверенность в этом высказал президент республики Сердар Бердымухамедов. Он принял участие в расширенном заседании правительства с участием руководителей дипломатических миссий Туркменистана в зарубежных странах и при международных организациях. Выступая там, он поставил РФ на первое место в числе союзников Ашхабада.

"В ходе состоявшегося в июне текущего года моего официального визита в эту страну удалось достичь договорённостей о значительном наращивании партнёрства по всем направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам безопасности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, торговли, финансово-банковской системы, образования, культуры и медицины", — передаёт слова Бердымухамедова русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

На второе место туркменских внешнеполитических приоритетов Бердымухамедов поставил США. По словам туркменского лидера, Ашхабад должен принять необходимые меры для дальнейшего развития взаимовыгодного партнёрства с Вашингтоном в области политики, безопасности, торгово-экономической сферы, культуры и образования, здравоохранения и спорта. Также он подчеркнул, что одним из надёжных и стратегических партнёров является КНР.

"За годы независимости в результате реализации конкретных проектов туркмено-китайские отношения вышли на высокий уровень. Такая же динамика присуща и политическим связям", — отметил туркменский лидер.

Также он заявил о важности отношений с соседями по Центрально-Азиатскому региону: Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном. Далее президент назвал Иран, Афганистан, Турцию, Белоруссию, Украину, Молдавию, Азербайджан, Армению и Грузию.