"Вбить клин": МИД обвинил Запад в попытках поссорить Россию с Арменией
Дипломат Гончар: Запад планомерно старается вбить клин в российско-армянскую дружбу
России очевидны назойливые попытки Запада рассорить её с Арменией. Москва надеется и впредь решать все вопросы в открытом диалоге с Ереваном. Об этом заявил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. По его словам, в последнее время "активизировались" эмиссары из Брюсселя и Вашингтона, а вместе с ними и различные прозападные структуры, которые действуют против национальных интересов Армении, пытаясь настроить её народ против российского населения и власти.
"Если говорить о беспокоящих нас моментах, то таковые обусловлены главным образом назойливыми попытками Запада вбить клин в российско-армянскую дружбу", — сказал Гончар в интервью ТАСС.
Он отметил, что 2022 год вышел знаковым для отношений России и Армении. В апреле РФ посетил премьер-министр Никол Пашинян. Лидеры двух стран закрепили "привилегированный характер" союзнических отношений.
Напомним, осенью в Сочи состоялся трёхсторонний саммит лидеров России, Азербайджана и Армении. Президент РФ Владимир Путин тогда провёл отдельные переговоры с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.
ТАСС / Геодакян Артём