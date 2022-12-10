"Вбить клин": МИД обвинил Запад в попытках поссорить Россию с Арменией

России очевидны назойливые попытки Запада рассорить её с Арменией. Москва надеется и впредь решать все вопросы в открытом диалоге с Ереваном. Об этом заявил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. По его словам, в последнее время "активизировались" эмиссары из Брюсселя и Вашингтона, а вместе с ними и различные прозападные структуры, которые действуют против национальных интересов Армении, пытаясь настроить её народ против российского населения и власти.