Ответят родители: Найдены девочки, снявшие "шутливое видео" на Вечном огне в Горно-Алтайске

В Республике Алтай полиция разыскала двух девочек, которые подожгли цветы на мемориальном комплексе "Парк Победы". Подростки из Горно-Алтайска сняли там видео и выложили в Сеть. Оказалось, это двенадцатилетние ученицы одной из местных школ.

Девочки подожгли гвоздику на Вечном огне в Горно-Алтайске. Видео @ Telegram / OirotPost

"Одна из девочек увидела лежащую гвоздику и решила её поджечь. Подруга предложила заснять это на видео, а позже выложила его в одном из мессенджеров. По признанию девочек, они даже не думали, что их действия вызовут такой резонанс, а просто решили снять "шутливое видео", — говорится в сообщении на сайте МВД республики.

На родителей нарушительниц правопорядка заведено административное дело по статье "Неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".