Ответят родители: Найдены девочки, снявшие "шутливое видео" на Вечном огне в Горно-Алтайске
В Горно-Алтайске нашли подростков, которые подожгли цветы у Вечного огня
В Республике Алтай полиция разыскала двух девочек, которые подожгли цветы на мемориальном комплексе "Парк Победы". Подростки из Горно-Алтайска сняли там видео и выложили в Сеть. Оказалось, это двенадцатилетние ученицы одной из местных школ.
Девочки подожгли гвоздику на Вечном огне в Горно-Алтайске. Видео @ Telegram / OirotPost
"Одна из девочек увидела лежащую гвоздику и решила её поджечь. Подруга предложила заснять это на видео, а позже выложила его в одном из мессенджеров. По признанию девочек, они даже не думали, что их действия вызовут такой резонанс, а просто решили снять "шутливое видео", — говорится в сообщении на сайте МВД республики.
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Telegram / OirotPost