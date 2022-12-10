В центре Москвы загорелась старинная усадьба Лопухиных
В центре Москвы загорелась усадьба конца XVII века
В центре Москвы в Малом Знаменском переулке загорелась усадьба XVII века постройки. По информации Лайфа речь идёт о городской Усадьбе Лопухиных.
Площадь возгорания перекрытий между вторым этажом и чердаком составила 10 квадратных метров. Спасатели на месте ЧП вскрывают крышу здания и перекрытия, пожару присвоен второй ранг. Добавим, что усадьба Лопухиных была построена в конце XVII века, а первые упоминания о ней датируются 1689 годом.
А днём ранее в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Начало возгорания попало на видео. Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем, по некоторым данным, возросла до 18 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. Известно как минимум об одном погибшем, это был охранник OBI, его тело нашли на улице с пробитой головой.
Агентство "Москва" / Авилов Александр