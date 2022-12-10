В центре Москвы загорелась старинная усадьба Лопухиных

В центре Москвы в Малом Знаменском переулке загорелась усадьба XVII века постройки. По информации Лайфа речь идёт о городской Усадьбе Лопухиных.

Площадь возгорания перекрытий между вторым этажом и чердаком составила 10 квадратных метров. Спасатели на месте ЧП вскрывают крышу здания и перекрытия, пожару присвоен второй ранг. Добавим, что усадьба Лопухиных была построена в конце XVII века, а первые упоминания о ней датируются 1689 годом.