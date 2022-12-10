Футбольный журналист умер прямо во время матча Аргентина – Нидерланды на ЧМ в Катаре

Американский футбольный обозреватель Грант Валь умер во время четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Нидерландов. Об этом сообщается на сайте американского Национального общественного радио (NPR).

Трагедия произошла в конце встречи в ложе прессы стадиона "Лусаил" в Дохе. Прибывшие на место врачи провели Валю сердечно-лёгочную реанимацию, однако спасти журналиста не удалось. Примечательно, что обозреватель был активным критиком ФИФА, а по словам его брата, Валь неоднократно получал угрозы расправы в свой адрес. Тем не менее обстоятельства смерти остаются неизвестными. Свои соболезнования уже выразила сборная США по футболу.