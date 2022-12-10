В ЮАР выразили восхищение быстрому восстановлению Крымского моста после теракта
Глава администрации Дурбана Муса Мбхеле восхитился быстрым восстановлением Крымского моста
Российские инженеры быстро восстановили Крымский мост после теракта, что поразило главу администрации южноафриканского города Дурбан Мусу Мбхеле. Об этом он заявил в беседе с РИА "Новости".
"Я удивлён, как русским удалось так быстро отстроить Крымский мост после теракта", — сказал он.
Чиновник подчеркнул, что в ЮАР хотели бы научиться у России технологиям реконструкции, гражданского строительства, развитию транспорта и инфраструктуры, а ещё в сфере переработки отходов и санитарной обработки.
Ранее сообщалось, что на Крымском мосту открыли движение машин по отремонтированной части дороги. Напомним, 8 октября там произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено два пролёта дорожного полотна. По словам президента России Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ подтвердили обоснованность таких выводов. За соучастие в теракте задержаны граждане РФ, Украины и Армении.