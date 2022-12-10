В ЮАР выразили восхищение быстрому восстановлению Крымского моста после теракта

Российские инженеры быстро восстановили Крымский мост после теракта, что поразило главу администрации южноафриканского города Дурбан Мусу Мбхеле. Об этом он заявил в беседе с РИА "Новости".

"Я удивлён, как русским удалось так быстро отстроить Крымский мост после теракта", — сказал он.