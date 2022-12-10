Заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях и их намеренном игнорировании говорит лишь о том, что Германия и Франция должны будут выплатить компенсации всем жителям Донбасса. Такое мнение в своём телеграм-канале выразил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Как заметил парламентарий, неисполнение подписанных договорённостей является преступлением, за которое должны отвечать Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд, и бывший лидер Украины Пётр Порошенко. При этом нынешняя ситуация в Незалежной — следствие лживой политики западных стран.