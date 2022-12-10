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Регион
Опубликовано 10 декабря 2022, 09:25
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Володин: Германии и Франции придётся платить компенсации жителям Донбасса

Заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях и их намеренном игнорировании говорит лишь о том, что Германия и Франция должны будут выплатить компенсации всем жителям Донбасса. Такое мнение в своём телеграм-канале выразил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Как заметил парламентарий, неисполнение подписанных договорённостей является преступлением, за которое должны отвечать Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд, и бывший лидер Украины Пётр Порошенко. При этом нынешняя ситуация в Незалежной — следствие лживой политики западных стран.

"После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придётся выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесённого ущерба", — написал Володин.

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Ранее Лайф сообщал о том, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что признание экс-канцлера может быть использовано для разбирательств в рамках трибунала. Президент России Владимир Путин признался, что разочарован заявлением Меркель.

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Марат Абулхатин / Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Артур Белкин
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