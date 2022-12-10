Алла Пугачёва планирует приехать в Россию на новогодние праздники
Двойник Пугачёвой Калатура сообщил, что артистка собирается вернуться в РФ на Новый год
Народная артистка СССР Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию на новогодние праздники. Об этом в беседе с порталом News.ru рассказал Даниил Калатура, один из самых известных двойников певицы.
"У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет", — сказал он.
Калатура подчеркнул, что Пугачёва любит Россию. Он также назвал глупым обвинение народной артистки в отсутствии патриотизма.
Напомним, 29 сентября Алла Пугачёва улетела из России в Израиль вместе с младшими детьми Гарри и Лизой. Позднее у певицы нашли гражданство Израиля, которое она получила в мае этого года. Ранее Пугачёва разразилась тирадой в адрес хейтеров. В Сети уже припомнили Примадонне, где она заработала на безбедную старость в Израиле.
Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр