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10 декабря, 07:02

Алла Пугачёва планирует приехать в Россию на новогодние праздники

Двойник Пугачёвой Калатура сообщил, что артистка собирается вернуться в РФ на Новый год

Народная артистка СССР Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию на новогодние праздники. Об этом в беседе с порталом News.ru рассказал Даниил Калатура, один из самых известных двойников певицы.

"У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет", сказал он.

Калатура подчеркнул, что Пугачёва любит Россию. Он также назвал глупым обвинение народной артистки в отсутствии патриотизма.

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Напомним, 29 сентября Алла Пугачёва улетела из России в Израиль вместе с младшими детьми Гарри и Лизой. Позднее у певицы нашли гражданство Израиля, которое она получила в мае этого года. Ранее Пугачёва разразилась тирадой в адрес хейтеров. В Сети уже припомнили Примадонне, где она заработала на безбедную старость в Израиле.

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Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр

Светлана Оперук

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