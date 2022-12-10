Алла Пугачёва планирует приехать в Россию на новогодние праздники

Народная артистка СССР Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию на новогодние праздники. Об этом в беседе с порталом News.ru рассказал Даниил Калатура, один из самых известных двойников певицы.

"У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет", — сказал он.

Калатура подчеркнул, что Пугачёва любит Россию. Он также назвал глупым обвинение народной артистки в отсутствии патриотизма.