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12 декабря, 07:37

Плавающие авто и разрушенные мосты: На Турцию обрушился сильнейший ливень

Сильнейший ливень вызвал подтопления в Анталье

<p>Последствия сильнейшего ливня в Турции. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/somurtgansiriin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">somurtgansiriin</a></p>

Последствия сильнейшего ливня в Турции. Обложка © Twitter / somurtgansiriin

В Турции бушует непогода. Из-за сильнейшего ливня, который прошёл накануне, в провинции Анталья затопило улицы и дома, а в уезде Кумлуджа разрушились мосты. Как передаёт телеканал ТРТ, местных жителей просят оставаться дома и не выходить на улицу.

Последствия сильнейшего ливня в Турции. Фото © Twitter / Taanyildizi / somurtgansiriin / durmusonal8118

  • Последствия сильнейшего ливня в Турции. Фото © Twitter / TÜRKAV Antalya
    Последствия сильнейшего ливня в Турции. Фото © Twitter / TÜRKAV Antalya
  • Последствия сильнейшего ливня в Турции. Фото © Twitter / TÜRKAV Antalya
    Последствия сильнейшего ливня в Турции. Фото © Twitter / TÜRKAV Antalya
  • Последствия сильнейшего ливня в Турции. Фото © Twitter / TÜRKAV Antalya
    Последствия сильнейшего ливня в Турции. Фото © Twitter / TÜRKAV Antalya

Последствия сильнейшего ливня в Турции. Фото © Twitter / TÜRKAV Antalya

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Из-за обильных осадков в школах отменены занятия, а власти уже обратились за помощью к Департаменту по ЧС. Как сообщил мэр Кумлуджа Мустафа Колеоглу, такого мощного ливня не было уже более полувека. При этом он поспешил заверить, что ситуация не очень серьёзная — жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

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Кстати, в Москве сегодня тоже льёт как из ведра. Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал в столичном регионе тропический дождь и рекорд по осадкам. По его словам, это составляет до 40–60% всей месячной нормы декабря, из-за чего снежный покров "сдуется" почти в три раза.

Николь Вербер

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