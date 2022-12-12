Плавающие авто и разрушенные мосты: На Турцию обрушился сильнейший ливень
Сильнейший ливень вызвал подтопления в Анталье
Последствия сильнейшего ливня в Турции. Обложка © Twitter / somurtgansiriin
В Турции бушует непогода. Из-за сильнейшего ливня, который прошёл накануне, в провинции Анталья затопило улицы и дома, а в уезде Кумлуджа разрушились мосты. Как передаёт телеканал ТРТ, местных жителей просят оставаться дома и не выходить на улицу.
Последствия сильнейшего ливня в Турции. Фото © Twitter / Taanyildizi / somurtgansiriin / durmusonal8118
Из-за обильных осадков в школах отменены занятия, а власти уже обратились за помощью к Департаменту по ЧС. Как сообщил мэр Кумлуджа Мустафа Колеоглу, такого мощного ливня не было уже более полувека. При этом он поспешил заверить, что ситуация не очень серьёзная — жертв и пострадавших в результате непогоды нет.
Кстати, в Москве сегодня тоже льёт как из ведра. Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал в столичном регионе тропический дождь и рекорд по осадкам. По его словам, это составляет до 40–60% всей месячной нормы декабря, из-за чего снежный покров "сдуется" почти в три раза.