Плавающие авто и разрушенные мосты: На Турцию обрушился сильнейший ливень

В Турции бушует непогода. Из-за сильнейшего ливня, который прошёл накануне, в провинции Анталья затопило улицы и дома, а в уезде Кумлуджа разрушились мосты. Как передаёт телеканал ТРТ, местных жителей просят оставаться дома и не выходить на улицу.

Последствия сильнейшего ливня в Турции. Фото © Twitter / Taanyildizi / somurtgansiriin / durmusonal8118







Из-за обильных осадков в школах отменены занятия, а власти уже обратились за помощью к Департаменту по ЧС. Как сообщил мэр Кумлуджа Мустафа Колеоглу, такого мощного ливня не было уже более полувека. При этом он поспешил заверить, что ситуация не очень серьёзная — жертв и пострадавших в результате непогоды нет.