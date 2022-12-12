Зеленский задумался о лишении депутата Бойко звания Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю найти основания для введения персональных санкций против депутата Верховной рады, лидера запрещённой в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко.

До этого на сайте украинского лидера появилась петиция с призывом лишить Бойко звания "Герой Украины". Она была создана 12 сентября и набрала более 26 800 голосов.

"Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой изучить затронутый в петиции вопрос, проанализировать наличие оснований для применения персональных ограничительных мер относительно Юрия Бойко и проинформировать о результатах", — отреагировал Зеленский.

Украинский лидер объяснил, что для лишения звания "Герой Украины" есть два основания. По его словам, это может сделать президент в случае, если награждённый приговорён за тяжкое преступление, а также при введении персональных санкций.