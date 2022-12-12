Зеленский задумался о лишении депутата Бойко звания Героя Украины
Зеленский поручил найти причины для лишения депутата Бойко звания "Герой Украины"
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю найти основания для введения персональных санкций против депутата Верховной рады, лидера запрещённой в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко.
До этого на сайте украинского лидера появилась петиция с призывом лишить Бойко звания "Герой Украины". Она была создана 12 сентября и набрала более 26 800 голосов.
"Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой изучить затронутый в петиции вопрос, проанализировать наличие оснований для применения персональных ограничительных мер относительно Юрия Бойко и проинформировать о результатах", — отреагировал Зеленский.
Украинский лидер объяснил, что для лишения звания "Герой Украины" есть два основания. По его словам, это может сделать президент в случае, если награждённый приговорён за тяжкое преступление, а также при введении персональных санкций.
Ранее Лайф писал, что в городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей, правоохранительные органы задержали Героя Украины — главу предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Его обвиняют в государственной измене. Теперь 83-летнему Богуслаеву грозит пожизненное заключение.
ТАСС / Zuma