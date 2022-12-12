Мурашко заявил об увеличении продолжительности жизни в России на 1,8 года

В России показатель ожидаемой продолжительности жизни с конца 2021 года увеличился на 1,8 года. Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, страна также вышла на устойчивую тенденцию снижения смертности. Заявление он озвучил на вебинаре "Повышение доступности медицинской помощи в первичном звене здравоохранения".

"Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Мы вернулись уже к показателям ниже 2019 года, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года", — сказал Мурашко и добавил, что к концу года прогнозируется увеличение данных показателей.