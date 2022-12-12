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12 декабря, 07:03

В России может появиться праздник благодарности родителям "Спасибо за жизнь!"

Омбудсмен Волынец предложила учредить всероссийский праздник благодарности родителям

В стране могут учредить всероссийский праздник благодарности родителям "Спасибо за жизнь!". С инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец, передаёт RT. Письмо направлено в Государственную думу.

Идея создания праздника появилась на стратегической сессии демографического форума "Генерация-2050". Составленная специалистами инициатива была представлена членам большого жюри и получила поддержку. По мнению авторов, учреждение этого дня будет способствовать гармонизации детско-родительских отношений, укреплению семьи, а также связи поколений.

"Для родителей — улучшение отношений с детьми, профилактика одинокой старости; для детей — радость от общения с родителями, тёплые отношения в семье; для государства — создание особенной культуры отношения детей к родителям, укрепление семейных ценностей", — рассказала омбудсмен о преимуществах праздника.

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Ранее в Госдуме предложили создавать генетические паспорта для детей-сирот. Часто бывает, что детские дома не обладают достаточной информацией о родителях, а также о состоянии их здоровья и наследственных болезнях. По мнению авторов идеи, специальные генетические тесты для ребят, подлежащих усыновлению, показали бы полную информацию об их состоянии здоровья, а также о мутации генов.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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