В России может появиться праздник благодарности родителям "Спасибо за жизнь!"

В стране могут учредить всероссийский праздник благодарности родителям "Спасибо за жизнь!". С инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец, передаёт RT. Письмо направлено в Государственную думу.

Идея создания праздника появилась на стратегической сессии демографического форума "Генерация-2050". Составленная специалистами инициатива была представлена членам большого жюри и получила поддержку. По мнению авторов, учреждение этого дня будет способствовать гармонизации детско-родительских отношений, укреплению семьи, а также связи поколений.

"Для родителей — улучшение отношений с детьми, профилактика одинокой старости; для детей — радость от общения с родителями, тёплые отношения в семье; для государства — создание особенной культуры отношения детей к родителям, укрепление семейных ценностей", — рассказала омбудсмен о преимуществах праздника.