Космонавты поздравили россиян с Днём Конституции с борта МКС
Космонавты с МКС назвали День Конституции одним из главных государственных праздников
Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина обратились к россиянам с борта Международной космической станции (МКС), поздравив с Днём Конституции России. Видео опубликовано в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".
Российские члены экипажа МКС Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили россиян с Днём Конституции из космоса. Обложка © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"
Как напомнила Кикина, конституция является юридической основой существования Российской Федерации как государства. Именно в этом документе закреплены основные права и обязанности каждого россиянина.
"Дорогие соотечественники! Мы от всего сердца поздравляем вас с этим днём. Желаем каждому из вас здоровья, благополучия и процветания!" — добавил Петелин.
Напомним, сегодня отмечается День Конституции Российской Федерации. В этот день в 1993 году всенародным голосованием был принят главный документ страны. Лайф собрал интересные факты об основном законе.
Госкорпорация "Роскосмос"