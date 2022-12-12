Космонавты поздравили россиян с Днём Конституции с борта МКС

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина обратились к россиянам с борта Международной космической станции (МКС), поздравив с Днём Конституции России. Видео опубликовано в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

Российские члены экипажа МКС Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили россиян с Днём Конституции из космоса. Обложка © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

Как напомнила Кикина, конституция является юридической основой существования Российской Федерации как государства. Именно в этом документе закреплены основные права и обязанности каждого россиянина.

"Дорогие соотечественники! Мы от всего сердца поздравляем вас с этим днём. Желаем каждому из вас здоровья, благополучия и процветания!" — добавил Петелин.