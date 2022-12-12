Мощный пожар охватил строительный торговый центр в подмосковной Балашихе

"12.12.2022 в 08:37 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Балашиха, мкр-н Савино, улица Пригородная, дом 9", — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Московской области.

Судя по кадрам, которые появились в распоряжении Лайфа, на месте наблюдается открытое горение, в небо поднимается огромный столб дыма. По данным МЧС, к тушению уже привлечены шестнадцать человек и четыре единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.