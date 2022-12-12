Мощный пожар охватил строительный торговый центр в подмосковной Балашихе
Мощный пожар произошёл в подмосковной Балашихе. Огонь охватил территорию торгового комплекса "Стройпарк".
Пожар на территории торгового комплекса "Стройпарк" в Балашихе. Видео © LIFE
"12.12.2022 в 08:37 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Балашиха, мкр-н Савино, улица Пригородная, дом 9", — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Московской области.
Судя по кадрам, которые появились в распоряжении Лайфа, на месте наблюдается открытое горение, в небо поднимается огромный столб дыма. По данным МЧС, к тушению уже привлечены шестнадцать человек и четыре единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.
А на прошлой неделе в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Начало возгорания попало на видео. Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем, по некоторым данным, возросла до восемнадцати тысяч квадратных метров. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. Известно как минимум об одном погибшем, это был охранник OBI, его тело нашли на улице с пробитой головой.
LIFE