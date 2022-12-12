В ЛНР сообщили о прибытии в зону спецоперации врачей с Западной Украины из-за потерь ВСУ
Марочко сообщил о прибытии под Артёмовск большого числа украинских медиков из-за потерь ВСУ
Значительное число украинских медиков прибыло в Артёмовск, а также в близлежащие населённые пункты из-за огромных потерь ВСУ. Об этом ТАСС рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В районы населённых пунктов Константиновка, Часов Яр и Артёмовск отмечено прибытие большого количество врачей с Западной Украины. Данная переброска медиков в зону боевых действий является вынужденной мерой из-за огромных потерь, которые несут Вооружённые формирования Украины в Донбассе", — сообщил офицер.
Ранее Андрей Марочко рассказывал, что военные медики украинской армии пребывают в паническом состоянии из-за участившихся случаев психозов, а также поражений печени, которые фиксируются в рядах ВСУ. По словам офицера Народной милиции ЛНР, медики не справляются с такой нагрузкой. Также он сообщал, что иностранные наёмники стали отказываться от поездки в Артёмовск в Донбассе из-за сложной обстановки на этом участке фронта. По его словам, украинское командование идёт на обман, чтобы доставить на этот участок фронта бойцов.
ТАСС / LIBKOS