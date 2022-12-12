Опрос показал, как изменилось отношение россиян к чаевым

Большинство россиян готовы тратить деньги на чаевые, но только в ответ на качественное обслуживание. Благодарить чаще всего готовы официантов. В 2022 году на эту статью расходов стали выделять деньги более половины опрошенных. Почти треть из них (31%) оставляют до 5% от счёта или стоимости услуги, а четверть (27%) — как придётся. Каждый восьмой — 5–10%, каждый одиннадцатый — 10–20%. Таковы результаты опроса, проведённого СК "Росгосстрах" совместно с "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие"). Лайф ознакомился с выводами авторов исследования.

"Чаевые у многих прочно вошли в число неотъемлемых статей бюджета, что можно назвать признаком достаточного благосостояния. При этом по сумме в год чаевые соразмерны стоимости многих страховых продуктов: по защите квартиры, машины (коробочное каско) и особенно здоровья, например, на случай критических заболеваний", — рассказала руководитель блока агентских и офисных продаж Юлия Шабанова.

Две трети респондентов (67%) оставляют чаевые "всегда" или "часто". Большинство из числа благодарных — женщины (71%), мужчин — 63%. Не делают этого вовсе 13%. Более половины дают деньги официантам (58%), около трети — курьерам (31%) и таксистам (30%). 15% тратятся на "спасибо" грузчикам/носильщикам, 13% — работникам парикмахерских и салонов красоты, 11% — домработницам, 7% — заправщикам на АЗС.

Почти две трети участников опроса (61%) тратят на это менее 1 тыс. рублей в месяц. Каждый пятый (22%) — 1–3 тыс. рублей. Каждый шестой (17%) — от 3 тыс. рублей. Отказываются от такого способа оценки работы из-за некорректного поведения персонала 29%, некачественного оказания услуги — 28% и отсутствия при себе наличных — 20%. Каждого десятого (10%) удерживает высокая стоимость. 8% — отсутствие технической возможности оставить безнал.

Опрос показал, что в 2022 году 54% россиян стали давать чаевые чаще, каждый пятый (21%) увеличил их размер, 18% оставляют столько же, а 15% стали оставлять меньшие суммы. Четверть опрошенных (26%) стали благодарить деньгами реже, чем раньше. Каждый седьмой (15%) сократил расходы на эту статью либо вовсе перестал их оставлять, чтобы использовать эти средства для запланированных покупок. Из общего числа участников опроса свыше трети (38%) уверены, что таким образом можно значительно сэкономить и быстро накопить на реализацию краткосрочных и долгосрочных целей. Большинство опрошенных (54%) убеждены, что это должно оставаться на усмотрение клиента, в то же время 24% придерживаются противоположной точки зрения.