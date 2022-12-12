На Камчатке мальчику переломало кости пластиковым шаром

На Камчатке 6-летний ребёнок, внезапно появившийся на площадке для игры в бампербол, получил множественные переломы. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших травмирование малолетнего. Фигурирует в нём 46-летний мужчина.

"По версии следствия, подозреваемый, оказывающий услуги по проведению развлекательной игры "Бампербол", не обеспечил необходимые меры безопасности, в том числе наличие соответствующих ограждений и предупреждающих знаков", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщает следствие, неустановленный игрок в полимерном шаре упал на мальчика и нанёс малышу телесные повреждения. Если бы были соблюдены должным образом меры предосторожности, ребёнок не смог бы выбежать на площадку и не попал бы под шар.

Бампербол — это футбол в пластиковых надувных шарах. Игроки надевают их и в таком облачении стараются забить мяч в ворота соперника.