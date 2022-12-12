Названа самая популярная у россиян иностранная марка автомобилей

Россияне купили в ноябре 2022 года 5537 автомобилей Chery, что составило рост на уровне 84,3% к тому же месяцу прошлого года. Эта марка стала самой покупаемой среди иностранных в России. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"В результате Chery стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране. За 11 месяцев 2022 года объём рынка китайской марки составил 31 тыс. 595 машин (–11,7%)", — приводит агентство полученные данные.

Из всех моделей Chery самой популярной на российском рынке стал кроссовер Tiggo 7 PRO с показателем продаж в 3192 автомобиля (рост в 3,2 раза). Следом за ним идёт Chery Tiggo 4. Его выбрал 1191 покупатель (–21,6%). И на третьем месте оказался Chery Tiggo 8 PRO — 542 купленные машины. Агентство также сообщило, что в начале следующего года компания Chery планирует вывести на российский рынок седан Arrizo 8.