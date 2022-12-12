В США заявили о "титанической битве" с Россией за финансовую систему мира

Запад ведёт "титаническую битву" с Россией за будущее финансовой системы мира. Такое мнение высказал обозреватель Роберт Фарли в статье для американского издания 19FortyFive. Он отметил, что с началом российской военной спецоперации на Украине Америка, ЕС, Великобритания и Япония начали кампанию, которая откликнулась санкциями масштаба, невиданного ранее в мировой финансовой истории.

В том числе фактически было заморожено 300 млрд долларов валютных резервов, которые РФ хранила за рубежом. Вместе с тем Москва смогла использовать часть этих активов для выплаты процентов по суверенному долгу, благодаря чему избежала дефолта.

Также обозреватель напомнил, что ряд российских банков были отключены от платёжной системы SWIFT. В ответ Москва потребовала от других стран расплачиваться за энергоресурсы рублями. Теперь Запад пытается ввести потолок цен на нефть из России, а та предупреждает, что прекратит поставки в страны – инициаторы такой меры.

Фарли резюмирует, что Россия и Запад вступили в "титаническую битву" за будущее всей мировой финансовой системы.