В США заявили о "титанической битве" с Россией за финансовую систему мира
19FortyFive: Россия и Запад начали "титаническую битву" за будущее финансовой системы
Запад ведёт "титаническую битву" с Россией за будущее финансовой системы мира. Такое мнение высказал обозреватель Роберт Фарли в статье для американского издания 19FortyFive. Он отметил, что с началом российской военной спецоперации на Украине Америка, ЕС, Великобритания и Япония начали кампанию, которая откликнулась санкциями масштаба, невиданного ранее в мировой финансовой истории.
В том числе фактически было заморожено 300 млрд долларов валютных резервов, которые РФ хранила за рубежом. Вместе с тем Москва смогла использовать часть этих активов для выплаты процентов по суверенному долгу, благодаря чему избежала дефолта.
Также обозреватель напомнил, что ряд российских банков были отключены от платёжной системы SWIFT. В ответ Москва потребовала от других стран расплачиваться за энергоресурсы рублями. Теперь Запад пытается ввести потолок цен на нефть из России, а та предупреждает, что прекратит поставки в страны – инициаторы такой меры.
Фарли резюмирует, что Россия и Запад вступили в "титаническую битву" за будущее всей мировой финансовой системы.
Ранее стратег компании "Алор Брокер" Павел Верёвкин заявил, что финансовая система Америки может потерпеть крах, если Федеральная резервная система не прекратит повышать ставки и ужесточать свою политику.
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