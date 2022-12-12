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Опубликовано 12 декабря 2022, 03:33
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Обнародовано видео с подготовкой "Искандера" к удару по ВСУ

Минобороны опубликовало видео ударов ОТРК "Искандер" по инфраструктуре ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Это вооружение применяется для ударов по объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины.

Подготовка ОТРК "Искандер" к удару по ВСУ

Минобороны показало, как расчёт комплекса снимает маскировочную сеть, выдвигает пусковую установку на огневую позицию и устанавливает там. Затем ракета приводится в стартовое положение. По приказу с командного пункта расчёт запускает снаряды.

В ведомстве уточнили, что на "Искандерах" можно применять разные ракеты. Их можно задействовать для ударов по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники.

"На каждой машине загружены разные изделия. В зависимости от того, какая задача, той машиной и работаем. Соответственно, ту ракету и используем. Расчёты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на отлично", — рассказал командир одного из расчётов.

ВС РФ "Искандером" уничтожили ангар с "Байрактарами" в Николаевской области
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А ранее Министерство обороны России показало видео залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках массированного удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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