Обнародовано видео с подготовкой "Искандера" к удару по ВСУ
Минобороны опубликовало видео ударов ОТРК "Искандер" по инфраструктуре ВСУ
Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Это вооружение применяется для ударов по объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины.
Подготовка ОТРК "Искандер" к удару по ВСУ
Минобороны показало, как расчёт комплекса снимает маскировочную сеть, выдвигает пусковую установку на огневую позицию и устанавливает там. Затем ракета приводится в стартовое положение. По приказу с командного пункта расчет запускает снаряды.
В ведомстве уточнили, что на "Искандерах" можно применять разные ракеты. Их можно задействовать для ударов по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники.
"На каждой машине загружены разные изделия. В зависимости от того, какая задача, той машиной и работаем. Соответственно, ту ракету и используем. Расчёты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на отлично", - рассказал командир одного из расчётов.
А ранее Министерство обороны России показало видео залпового пуска крылатых акет "Калибр" в рамках массированного удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.
Минобороны РФ