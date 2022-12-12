Разрушил себе жизнь: Бывший "морской котик" пожалел, что сменил пол

Сменивший пол десять лет назад отставной "морской котик" ВМС США Крис Бек заявил, что тем самым разрушил свою жизнь. Он призвал американцев "проснуться", пишет издание New York Post.

В армии Крис прослужил 20 лет. Он стал знаменитым после того, как в 2013-м году дал интервью о том, что сменил пол на женский. Нынешним признанием спецназовец пытается побудить других так не делать.

"Всё, что случилось со мной за последние десять лет, разрушило мою жизнь. Я разрушил свою жизнь. Я не жертва. Я сделал это сам, но мне помогли", — приводит газета слова Бека.

Ответственности за совершённое с себя "морской котик" не снимает, говорит, что в 2013-м на телеканал пошёл сам. Но на то, что было до этого, всё-таки влияние оказано было. Бек раскаивается, что в те годы был наивен, находился в "очень плохом состоянии", из-за чего им преднамеренно "воспользовались". Бывший солдат рассказал, что эти люди "знают, что делают". И призвал Америку проснуться, указав на то, что сегодня в США "строятся тысячи гендерных клиник", куда можно прийти и уже "на следующий день" принимать гормоны для смены пола.

"Меня пропагандировали. Меня использовали люди, которые обладали знаниями, далеко превосходящими мои. Они знали, что делают, а я — нет. <...> Вот почему я пытаюсь сказать Америке, чтобы она проснулась", — заявил Бек.