"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 декабря, 03:00

Разрушил себе жизнь: Бывший "морской котик" пожалел, что сменил пол

NYP: Экс-спецназовец пожалел, что поддался влиянию и сменил пол

<p>Крис / Кристин Бек. Фото © <a href="https://www.bbc.com/russian/society/2013/08/130801_navy_seal_transgender" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bbc.com</a></p>

Крис / Кристин Бек. Фото © bbc.com

Сменивший пол десять лет назад отставной "морской котик" ВМС США Крис Бек заявил, что тем самым разрушил свою жизнь. Он призвал американцев "проснуться", пишет издание New York Post.

В армии Крис прослужил 20 лет. Он стал знаменитым после того, как в 2013-м году дал интервью о том, что сменил пол на женский. Нынешним признанием спецназовец пытается побудить других так не делать.

"Всё, что случилось со мной за последние десять лет, разрушило мою жизнь. Я разрушил свою жизнь. Я не жертва. Я сделал это сам, но мне помогли", — приводит газета слова Бека.

Ответственности за совершённое с себя "морской котик" не снимает, говорит, что в 2013-м на телеканал пошёл сам. Но на то, что было до этого, всё-таки влияние оказано было. Бек раскаивается, что в те годы был наивен, находился в "очень плохом состоянии", из-за чего им преднамеренно "воспользовались". Бывший солдат рассказал, что эти люди "знают, что делают". И призвал Америку проснуться, указав на то, что сегодня в США "строятся тысячи гендерных клиник", куда можно прийти и уже "на следующий день" принимать гормоны для смены пола.

"Меня пропагандировали. Меня использовали люди, которые обладали знаниями, далеко превосходящими мои. Они знали, что делают, а я — нет. <...> Вот почему я пытаюсь сказать Америке, чтобы она проснулась", — заявил Бек.

В США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере

В США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере

Ранее Лайф писал, что американский морпех озвучил правду о подготовке "морских котиков". Бывший военный О’Нилл рассказал, что у них в армии проводят тренинги по расовому разнообразию и гендерным вопросам.

Арина Родионова
  • Новости
  • США
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров