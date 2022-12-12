Врач объяснила, кому и почему нельзя пить кофе

Несмотря на пользу кофе, о которой свидетельствуют различные исследования, есть категории людей, которым не рекомендуется его пить, а если и можно, то в малых дозах. О ком идёт речь, рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалёва.

По её словам, главным образом это относится к детям в возрасте до 12 лет, беременным и кормящим женщинам. Подросткам можно максимум одну чашку в день. Взрослым же рекомендуется ограничиваться тремя.

"Особенно нужно соблюдать это правило беременным и кормящим женщинам, так как большее количество кофеина может негативно влиять на плод, вызывая повышенное сердцебиение", — сказала Михалёва в интервью агентству "Прайм".

Она также отметила, что большое количество кофе может снизить всасывание железа в кишечнике у женщины и вызвать анемию у ребёнка, который находится на грудном вскармливании. А ещё кофе провоцирует беспокойство и нарушение сна у младенцев, которых кормят грудью. Также этот напиток вредит людям с мерцательной аритмией, тахикардией и артериальной гипертензией. Чем больше доза кофеина, тем выше риск, предупредила врач.



Также переизбыток кофеина может повысить риск остеопороза, особенно у тех, кому больше 50 лет. Кроме того, кофе ухудшает всасываемость многих лекарственных препаратов, включая те, что помогают лечить сахарный диабет. Поэтому при принятии препаратов стоит посоветоваться с врачом о возможности употребления этого напитка.