Назван "опасный рубеж" пробега, после которого авто лучше не покупать

Большинство подержанных автомобилей имеют большие проблемы с кузовом и двигателем после определённого пробега. Правда, в некоторых случаях накопленный ущерб может быть значительным и при куда меньших цифрах. Каков тот "опасный рубеж" пробега машин, рассказал автоэксперт, ведущий программы "Минтранс" Вячеслав Субботин.

"Примерно 500 тысяч километров — та цифра, после которой дальше нужно уже стопроцентно менять мотор (а, может быть, даже и раньше). На этом пробеге обычно кузов уже гнилой. Да и 300 тысяч тоже спорный вопрос, я бы рассматривал в крайнем случае именно такую цифру. Удобно покупать машину со 100 или 150 тысячами пробега: и цена приемлемая, и ресурс ещё есть", — подчеркнул Субботин в интервью "Вечерней Москве".

Он также заявил, что о надёжности автомобиля говорит и тип конструкции. Так, если на авто стоит вариатор, то транспортное средство, скорее всего, потребует ремонта, имея пробег в 70 тысяч километров. Также не нужно брать авто, у которых КПП с двумя сцеплениями, так как уже при пробеге 100 тысяч они могут сломаться.

Что касается кузова, то при детальном рассмотрении может обнаружиться гниль в скрытых полостях, порогах, дверях, крышке багажника, лонжеронах снизу. Если этого нет, можно брать машину. Правда, некоторые авто могут проржаветь и за три года, подчеркнул специалист. Он также посоветовал не покупать перекрашенную машину, так как из-за этого не всегда понятно, где именно она была повреждена.