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12 декабря, 02:02

Назван "опасный рубеж" пробега, после которого авто лучше не покупать

Автоэксперт Субботин: Автомобили с пробегом в 300 тысяч километров лучше не покупать

Большинство подержанных автомобилей имеют большие проблемы с кузовом и двигателем после определённого пробега. Правда, в некоторых случаях накопленный ущерб может быть значительным и при куда меньших цифрах. Каков тот "опасный рубеж" пробега машин, рассказал автоэксперт, ведущий программы "Минтранс" Вячеслав Субботин.

"Примерно 500 тысяч километров — та цифра, после которой дальше нужно уже стопроцентно менять мотор (а, может быть, даже и раньше). На этом пробеге обычно кузов уже гнилой. Да и 300 тысяч тоже спорный вопрос, я бы рассматривал в крайнем случае именно такую цифру. Удобно покупать машину со 100 или 150 тысячами пробега: и цена приемлемая, и ресурс ещё есть", — подчеркнул Субботин в интервью "Вечерней Москве".

Он также заявил, что о надёжности автомобиля говорит и тип конструкции. Так, если на авто стоит вариатор, то транспортное средство, скорее всего, потребует ремонта, имея пробег в 70 тысяч километров. Также не нужно брать авто, у которых КПП с двумя сцеплениями, так как уже при пробеге 100 тысяч они могут сломаться.

Что касается кузова, то при детальном рассмотрении может обнаружиться гниль в скрытых полостях, порогах, дверях, крышке багажника, лонжеронах снизу. Если этого нет, можно брать машину. Правда, некоторые авто могут проржаветь и за три года, подчеркнул специалист. Он также посоветовал не покупать перекрашенную машину, так как из-за этого не всегда понятно, где именно она была повреждена.

Раскрыт простой секрет покупки подержанного авто по низкой цене

Раскрыт простой секрет покупки подержанного авто по низкой цене

Ранее президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров заявил, что стоимость подержанной машины зависит не только от её модели и технического состояния, но и от ситуации на рынке в том регионе, где её продают.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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