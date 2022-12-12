Известный инвестор предрёк мировой экономике худшие времена

Из-за чрезмерного объёма накопленных долгов следующие два или три года могут оказаться худшими для мировой экономики. Об этом заявил один из самых знаменитых инвесторов в мире Джим Роджерс, основавший вместе с миллиардером Джорджом Соросом инвестфонд Quantum. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).

"Следующие два или три года, возможно, станут худшими на моей жизни из-за чрезмерного объёма долгов. Так много долговых обязательств по всему миру сформировалось с 2009 года", — сказал РИА "Новости" Роджерс.

Он отметил, что есть причины для беспокойства, так как предстоящий период сложностей может оказаться "очень и очень плохим".

"У нас вновь будут экономические проблемы", — сказал инвестор.