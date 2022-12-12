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12 декабря, 01:19

Королевской семье Британии запретили контакты с россиянами

Посол Келин: Членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать с Россией контакты

В Великобритании королевской семье предписано не общаться с российскими представителями. Об этом заявил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин. По его словам, после ухода из жизни Елизаветы II контактов с новым монархом у России не было.

"И я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством", — сказал Келин в интервью "Известиям".

По его оценке, отношения России и Великобритании сейчас "находятся на очень низком уровне". А ухудшаться они начали с 2018 года, после дела с "отравлением" Скрипалей. Но если до начала российской военной операции на Украине контакты поддерживались в деловых, гуманитарных, экономических областях, то теперь "Лондон свернул практически все отношения".

"Разрыв дипотношений — самая крайняя мера, за которой уже остаются военные отношения. Как мне сейчас представляется, это и не в интересах Лондона, и не в наших", — сказал Келин.

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ТАСС \ AP \ Leon Neal

Андрей Григорьев

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