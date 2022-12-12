Bentley сняла рождественский ролик под музыку Чайковского

Британская компания по производству автомобилей Bentley представила рождественский ролик, в котором в качестве музыкального оформления был использован фрагмент из "Щелкунчика" Петра Чайковского.

В ролике показана работа сотрудников компании из разных цехов, трудящихся над созданием элементов автомобиля. Видео смонтировано таким образом, будто каждое действие представляет собой музыкальный элемент композиции. Таким образом, герои ролика будто своими руками создают не только автомобиль, но и праздничное музыкальное сопровождение.

"Вот и волшебный праздничный сезон", — такой надписью на фоне рождественского эльфа завершается видеоролик.