Юрист рассказал, кому нельзя брать кредит ни в коем случае

Кредиты стали неотъемлемой частью жизни россиян, но есть категории граждан, кому необходимо проявить особую стойкость при встрече даже с самыми привлекательными условиями займов. Как объяснил юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, это, в первую очередь те, у кого 30-50% бюджета уже уходит на выплаты по долгам. При этом 45% банковских клиентов всё равно идут на такой шаг — чтобы внести платёж по старым обязательствам.

"Подобная стратегия может привести к тому, что заёмщик постепенно окажется в долговой яме. Если он берёт кредит не на полное погашение, а лишь на обслуживание долга, то оказывается с двумя незакрытыми кредитами. Помимо этого, для рефинансирования кредитов клиентам с высоким показателем долговой нагрузки банки не могут предлагать кредиты по низким ставкам, а наоборот, из-за высоких рисков — только по максимальным", — объяснил Поздняков агентству "Прайм".

Высокая долговая нагрузка — это когда человек отдаёт на погашение кредитов 80% и более своего бюджета, объяснил юрист. Он также рассказал, что не совсем понимая сложность своей ситуации, люди могут обращаться за займами в микрофинансовые организации на оплату процентов по старым долгам, а это только ухудшит ситуацию.

Кроме того, Поздняков посоветовал не брать кредиты тем, кто не понимает работу банковской системы. Прежде чем туда обратиться, нужно проанализировать своё финансовое состояние. Размер долга должен быть меньше половины бюджета.