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12 декабря, 00:26

NI: Байден вбил клин в отношения с союзниками законом об инфляции

Администрация президента США Джо Байдена вбила клин между Штатами и союзниками, которых они призывали к солидарности в противодействии России. Об этом пишет в статье для американского издания The National Interest аналитик Кауш Арха. Под этим "клином" он подразумевает американский закон о снижении инфляции.

"Это любопытный поворот для администрации Байдена, которая критиковала предыдущую администрацию за участие в торговых войнах с союзниками, а теперь обещает, что "Америка вернулась" и занимается "безжалостной дипломатией", — пишет Арха.

Этот закон предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и включают произведённые в США батареи из материалов местного изготовления. "Акт сокращения инфляции" предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Байден и его команда тем самым, по мнению журналиста, фактически спровоцировали экономическую войну со своими партнёрами в разгар противостояния России и Китаю, резюмирует Арха.

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Ранее Лайф писал, что в Еврокомиссии намерены принимать ответные меры из-за закона о снижении инфляции США. При этом Евросоюз продолжит работать с Вашингтоном для урегулирования противоречий, которые появились после принятия нового закона.

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Flickr / The White House

Арина Родионова

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