NI: Байден вбил клин в отношения с союзниками законом об инфляции

Администрация президента США Джо Байдена вбила клин между Штатами и союзниками, которых они призывали к солидарности в противодействии России. Об этом пишет в статье для американского издания The National Interest аналитик Кауш Арха. Под этим "клином" он подразумевает американский закон о снижении инфляции.

"Это любопытный поворот для администрации Байдена, которая критиковала предыдущую администрацию за участие в торговых войнах с союзниками, а теперь обещает, что "Америка вернулась" и занимается "безжалостной дипломатией", — пишет Арха.

Этот закон предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и включают произведённые в США батареи из материалов местного изготовления. "Акт сокращения инфляции" предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Байден и его команда тем самым, по мнению журналиста, фактически спровоцировали экономическую войну со своими партнёрами в разгар противостояния России и Китаю, резюмирует Арха.