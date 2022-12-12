Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Президент США Джо Байден сообщил, что провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома, не уточнив тематику переговоров.

О ней рассказал Зеленский в своём Telegram-канале. По его словам, они с лидером США скоординировали позиции в преддверии онлайн-саммита G7, в котором Украина примет участие. Зеленский заявил, что они с Байденом поговорили "предметно, полезно".

Он добавил, что Байден заявил о позитивном отношении США к предложенной Украиной "формула мира". Также обсуждалось "оборонное взаимодействие, ПВО, артиллерия, защита инфраструктуры" и вопросы энергетики.