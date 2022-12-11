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11 декабря, 16:07

Зеленский раскрыл темы разговора с Эрдоганом

Зеленский заявил, что обсудил с Эрдоганом возможное расширение зернового коридора

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл темы телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил, что в ходе беседы, в частности, был затронут вопрос возможного расширения зернового коридора.

"Продолжил диалог с Эрдоганом. Поблагодарил за сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы Grain from Ukraine ["Зерно из Украины"]. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора", — написал Зеленский в "Твиттере".

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Ранее сегодня Эрдоган созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в администрации турецкого лидера, в ходе разговора была затронута тема зернового коридора. Так, Эрдоган отметил, что благодаря совместным усилиям нуждающимся странам обеспечена доставка свыше 13 миллионов тонн сельхозпродукции.

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ТАСС / AP / Burhan Ozbilici / Efrem Lukatsky

Наталья Исакова

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