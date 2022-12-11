Зеленский раскрыл темы разговора с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл темы телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил, что в ходе беседы, в частности, был затронут вопрос возможного расширения зернового коридора.

"Продолжил диалог с Эрдоганом. Поблагодарил за сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы Grain from Ukraine ["Зерно из Украины"]. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора", — написал Зеленский в "Твиттере".