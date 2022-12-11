В Белом доме заявили, что США не способствуют "украинским операциям внутри России"

Вашингтон не поддерживает проведение Украиной операций на территории России и не способствует им. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы, конечно, не поощряем или не способствуем украинским операциям внутри России. Мы стараемся обеспечить, чтобы [Украина] могла защитить свою территорию, отвоевать свою землю на Украине", — отметил он в беседе с телеканалом ABC.

Кирби также подчеркнул, что обострение обстановки в Незалежной не в интересах Америки. Он напомнил, что с самого начала конфликта США внимательно рассматривали риски эскалации. Представитель Белого дома заключил, что усиление противостояния также неблагоприятно и для России.