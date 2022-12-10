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10 декабря, 10:18

В Twitter раскритиковали Зеленского за получение очередной военной помощи от США

На президента Украины Владимира Зеленского обрушились с критикой пользователи Twitter. В публикации лидер Незалежной сообщил об очередном пакете военной помощи от США, в комментариях к записи люди стали интересоваться, куда уходят их налоги, и требовать начать переговоры с РФ.

"Как насчёт мирного соглашения? Как вы думаете, чем это закончится? Вы не воюете со страной с такой же военной мощью или ресурсами, вы воюете со второй по силе армией в мире. Они могут продолжать это в течение многих лет. Остановите кровопролитие и добейтесь мира", — написал один из комментаторов.

"Если бы у меня был выбор, куда направить мои налоги, то точно не на Украину. Сначала отдал бы их работающим американцам, а затем палестинцам. Ни одна помощь, отправленная на Украину, не идёт гражданским лицам, которые нуждаются в ней больше всего. Она идёт вашей очень коррумпированной банде", — отметил другой.

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"Если бы это зависело от меня, Украина никогда не получила бы много моих налоговых денег! Кто со мной?" – указал ещё один комментатор.

"Я отказываюсь поддерживать Украину. Когда-то коррумпированная страна — всегда коррумпированная страна", — написал другой пользователь.

Ранее Лайф сообщал о том, что США собираются отправить Украине ещё 38 миллиардов долларов, несмотря на доказательства отмывания денег киевскими властями и использования африканскими террористами оружия, которое Запад в своё время поставлял ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA

Илья Суриков

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