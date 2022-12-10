Тело мужчины нашли под завалами после взрыва в гаражном кооперативе в Новосибирске
Мужчина погиб из-за взрыва газа в гаражном кооперативе в Новосибирске
Из-за взрыва газа в гаражном кооперативе в Новосибирске погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.
Последствия взрыва в гаражном кооперативе в Новосибирске. Видео © СУ СК России по Новосибирской области
"Произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего обрушилась конструкция нескольких капитальных гаражей. В ходе проведения разбора завалов обнаружено тело мужчины", — говорится в сообщении.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске взрыв газа повредил десять гаражей в местном кооперативе. Три из них оказались разрушены полностью.