Тело мужчины нашли под завалами после взрыва в гаражном кооперативе в Новосибирске

Из-за взрыва газа в гаражном кооперативе в Новосибирске погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Последствия взрыва в гаражном кооперативе в Новосибирске. Видео © СУ СК России по Новосибирской области

"Произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего обрушилась конструкция нескольких капитальных гаражей. В ходе проведения разбора завалов обнаружено тело мужчины", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.