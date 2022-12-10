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10 декабря, 09:18

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения части дома в Рязани

Председатель Следственного комитета России дал указание возбудить уголовное дело по факту обрушения части жилого дома в Рязани. Об этом сообщил Следком в телеграм-канале.

"Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Никешкину В. А. возбудить по факту происшествия уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", — говорится в сообщении.

По факту инцидента следователи организовали процессуальную проверку, в рамках которой они уже осмотрели место происшествия, опросили всех жильцов дома, изъяли фрагменты газовых труб, газовое оборудование, а также назначили судебно-медицинские и пожарно-технические судебные экспертизы. В ведомстве подчеркнули, что ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате.

В Рязани завершён разбор завалов на месте взрыва в жилом доме

В Рязани завершён разбор завалов на месте взрыва в жилом доме

Напомним, накануне произошёл взрыв бытового газа в доме в Рязани, в результате обрушения пострадало два человека. Повредились две угловые квартиры на втором и первом этажах. Десять человек были эвакуированы, их пока расположили во Дворце молодёжи.

Обложка ©

МЧС РФ

Светлана Оперук

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