СБУ проводит обыски в 14 храмах УПЦ в Харьковской области

В храмах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Харьковской области проводятся обыски Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила пресс-служба областного управления ведомства.

"Сотрудники СБУ проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ в Харьковской области. В частности, речь идёт об объектах Харьковской епархии", — сказано в сообщении СБУ в соцсетях.

Обыски проходят на 14 объектах, среди которых 11 храмов, 2 собора и Свято-Покровский мужской монастырь. По данным спецслужбы, идёт поиск людей, которые могут быть причастны к "противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины". Также ищут запрещённые предметы.