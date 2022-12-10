СБУ проводит обыски в 14 храмах УПЦ в Харьковской области
В храмах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Харьковской области проводятся обыски Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила пресс-служба областного управления ведомства.
"Сотрудники СБУ проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ в Харьковской области. В частности, речь идёт об объектах Харьковской епархии", — сказано в сообщении СБУ в соцсетях.
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Обыски проходят на 14 объектах, среди которых 11 храмов, 2 собора и Свято-Покровский мужской монастырь. По данным спецслужбы, идёт поиск людей, которые могут быть причастны к "противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины". Также ищут запрещённые предметы.
Ранее Лайф сообщал о том, что Служба безопасности Украины опубликовала список представителей Украинской православной церкви, которые оказались под санкциями Совета национальной безопасности и обороны страны.
Telegram / Служба безопасности Украины