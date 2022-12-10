За сутки в России выявили 7397 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 7397 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это немного меньше, чем днём ранее, когда было зафиксировано 7465 случаев. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За сутки также зафиксировано 54 летальных исхода из-за ковида. Всего с начала распространения инфекции в стране выявили 21 658 056 случаев заражения и 392 560 смертей от коронавируса. Количество выздоровевших пациентов за сутки составило 6446 человек, а общее число достигло 21 055 866.