"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 декабря, 08:25

За сутки в России выявили 7397 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 7397 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это немного меньше, чем днём ранее, когда было зафиксировано 7465 случаев. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За сутки также зафиксировано 54 летальных исхода из-за ковида. Всего с начала распространения инфекции в стране выявили 21 658 056 случаев заражения и 392 560 смертей от коронавируса. Количество выздоровевших пациентов за сутки составило 6446 человек, а общее число достигло 21 055 866.

Суточное число заболевших коронавирусом в Москве выросло почти вдвое

Суточное число заболевших коронавирусом в Москве выросло почти вдвое

Ранее Лайф сообщал о том, что штамм ковида "цербер" выявляется у заражённых в России крайне редко, речь о единичных случаях.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров