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10 декабря, 08:09

Закон об интеграции систем здравоохранения в новые регионы могут принять до конца года

Законопроект об интеграции систем здравоохранения в новые регионы России внесён в правительство, а до конца года Госдума может принять его. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Да, [законопроект] подготовлен и внесён в правительство. Соответственно, в ближайшее время будет внесён в Государственную думу. Планируем, что в этом году Государственная дума должна завершить все процедуры", — отметил Мурашко.

По его словам, документ предусматривает особенности интеграции, связанные с кадровыми вопросами, образовательными, регулированием медицинской продукции, особенностями страхования и оказания помощи населению.

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Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о начале синхронизации законодательной базы новых российских регионов с федеральной, что позволит местным предприятиям пользоваться всеми возможными мерами поддержки.

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ТАСС / Екатерина Кузьмина

Артур Белкин

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