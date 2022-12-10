Закон об интеграции систем здравоохранения в новые регионы могут принять до конца года

Законопроект об интеграции систем здравоохранения в новые регионы России внесён в правительство, а до конца года Госдума может принять его. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Да, [законопроект] подготовлен и внесён в правительство. Соответственно, в ближайшее время будет внесён в Государственную думу. Планируем, что в этом году Государственная дума должна завершить все процедуры", — отметил Мурашко.

По его словам, документ предусматривает особенности интеграции, связанные с кадровыми вопросами, образовательными, регулированием медицинской продукции, особенностями страхования и оказания помощи населению.